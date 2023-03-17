Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест

Бывший глава Еманжелинского сельского поселения (Челябинская область) Олег Бобырев отправлен под домашний арест.

Ходатайство следственного органа об избрании обвиняемому в получении взятки экс-чиновнику меры пресечения рассмотрел Еткульский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый получил через посредника взятку в размере 40 тысяч рублей от предпринимателя за обеспечение беспрепятственного заключения муниципальных контрактов по зимнему содержанию дорог общего пользования (чистка снега) и приема выполненных работ, заведомо не соответствующих условиям контрактов.

Как сообщили в прокуратуре региона, суд учел наличие на иждивении Бобырева больного родственника и избрал бывшему главе меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Коррупционное преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.