Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, из-за которой погиб подросток

Сосновский районный суд вынес приговор в отношении бывшей главы Теченского сельского поселения, которая в силу должностных обязанностей не обеспечила безопасную эксплуатацию подстанции.

В суде установлено, что подсудимая допустила недобросовестное отношение к должностным обязанностям в части обеспечения безопасной эксплуатации и доступа посторонних лиц внутрь электрической подстанции, расположенной на расстоянии 50 метров от жилого дома 1Б по улице Производственной в поселке Теченский.

В результате чего несовершеннолетний попал внутрь помещения подстанции, где коснулся контакта. Смерть несовершеннолетнего наступила на месте происшествия от электротравмы в результате воздействия технического электричества.

Осужденная вину в совершении преступления не признала.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Также удовлетворен иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденной морального ущерба в сумме один миллион рублей.