24.10.2022
Трамвайное движение по челябинской улице Рождественского полностью восстановлено
24.10.2022
Конкурс «ZOV».«Под честью своего мундира Вы бережёте честь и целостность Руси»!
24.10.2022
В Магнитогорске собаки провалились в открытый колодец
24.10.2022
Прокуратура взялась за пенсионный фонд Челябинской области
24.10.2022
Экс-директор комитета по строительству Миасса выслушал приговор
24.10.2022
Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, из-за которой погиб подросток
Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, из-за которой погиб подросток
Бывшая глава Теченского сельского поселения (Челябинская область) осуждена за халатность, которая повлекла гибель несовершеннолетнего
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022