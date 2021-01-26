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Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей

В Озерске (Челябинская область) по иску прокурора суд взыскал с бывшей сотрудницы полиции Дианы Кашеваровой, которая скрыла от государства два дорогих джипа, три с половиной миллиона рублей. Ранее по решению суда у нее должны были конфисковать имущество на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Решением Озерского городского суда удовлетворен иск прокуратуры ЗАТО Озерска к бывшей сотруднице полиции об обращении в доход Российской Федерации движимого имущества: двух легковых автомобилей марки TOYOTA. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С момента вступления в силу решения суда ответчица действий по исполнению судебного акта в добровольном порядке в отношении движимого имущества не предприняла. Приставы иномарки, а это TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA RAV 4, найти не смогли.

С экс-сотрудницы полиции по решению суда будет взыскано три с половиной миллиона рублей.

Напомним, в 2015 году сотрудник полиции Диана Кашеварова подала декларацию о доходах. В ней числилась сумма заработанных ей денег в размере полутора миллионов рублей. Однако, при этом выяснялось, что на ней записано имущество на сумму более 14 миллионов.