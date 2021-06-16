Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом

Экс-полицейский из Чебаркуля (Челябинская область) Риф Биктимиров, обвиняемый в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера, будет ждать суда в следственном изоляторе.

Сегодня, 16 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда от 26 мая 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, данным постановлением суд первой инстанции продлил срок содержания под стражей Биктимирова до первого сентября 2021 года и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, экс-полицейского Биктимирова обвиняют в сексуальных домогательствах к подчиненным сотрудницам. Из органов внутренних дел обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и частью первой статьи 131 УК РФ «Изнасилование», был уволен по отрицательным мотивам.