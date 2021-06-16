16.06.2021
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
16.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2021
Афиша мероприятий на 17 июня
16.06.2021
В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку
16.06.2021
Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому
16.06.2021
ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021