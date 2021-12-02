Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны

Бывший сотрудник УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) осужден за раскрытие сведений, составляющих гостайну.

Челябинский областной суд признал его виновным по части первой статьи 283 УК России «Разглашение государственной тайны» и назначил экс-полицейскому наказание в виде лишения свободы на один год условно, с испытательным сроком один год, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком полтора года.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили совершенное бывшим стражем порядка преступление в рамках борьбы по защите государственной тайны.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, следственным органом ведомства установлено, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий магнитогорец раскрыл их детали субъекту оперативно-разыскной деятельности.