УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»

УФСБ по Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта на территории России синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Четверо жителей региона, причастных к организации деятельности интернет-магазина, торгующего наркотиками (через тайниковые закладки), задержаны в Сосновском районе. У них изъято около девяти килограммов «синтетики».

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Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее арестованные отбывали различные наказания за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.