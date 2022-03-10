10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
10.03.2022
В Челябинской области пройдет Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду
10.03.2022
Гражданам Украины разрешили применять оружие против российских военных
10.03.2022
УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»
УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»
29.01.2022
Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО
02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
23.05.2019
Ашинский суд приговорил квартет наркодилеров из Сима
17.04.2019
ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения на оборонном предприятии в Челябинске
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022