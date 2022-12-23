Экс-председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО

Сегодня, 23 декабря, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему председателю Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Он останется в СИЗО.

Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый просил учесть наличие семьи и двух детей, нуждающихся в его помощи и поддержке.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по результатам апелляционного рассмотрения избранная до пятого марта 2023 года мера пресечения оставлена без изменения.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.