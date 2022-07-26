Экс-следователи СК останутся в СИЗО

Сегодня, 26 июля, Калининский районный суд продлил срок заключения под стражей для экс-следователя отдела по особо важным делам областного управления СКР Дмитрия Зыкова и экс-следователя отдела СК по Ленинскому району Кирилла Зубкова, которые являются фигурантами смертельной драки.

Как сообщила консультант Калининского районного суда Челябинска, срок нахождения в СИЗО для Зыкова и Зубкова продлен на три месяца, то есть до 28 октября 2022 года.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые экс-следователь отдела по особо важным делам областного управления СКР Дмитрий Зыкова и экс-следователя отдела СК по Ленинскому району Кирилл Зубков рано утром 28 мая ехали в такси и увидели драку около ночного клуба «Opera», в которую вмешались. В результате житель Копейска Владимир Горбунов от полученных травм скончался на месте. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».