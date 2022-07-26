26.07.2022
Челябинская область поддержат акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
26.07.2022
Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе
26.07.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
26.07.2022
В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир
26.07.2022
Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане
Экс-следователи СК останутся в СИЗО
21.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
20.07.2022
СК занимается гибелью девочки в Миассе
07.07.2022
Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК
06.07.2022
Бастрыкин: В Челябинской области незаконно прекращаются уголовные дела прошлых лет
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022