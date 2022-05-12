12.05.2022
Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе
12.05.2022
Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации
12.05.2022
Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка
12.05.2022
Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО
12.05.2022
Предприниматель, отправивший водителя в поездку с футбольными фанатами из Миасса, заключен под стражу
12.05.2022
Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку
Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022