Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела информационных технологий НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД». Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Коммерческий подкуп».



Судом установлено, что с июня по декабрь 2019 года обвиняемый, незаконно получал от представителя коммерческой организации денежные средства 330 тысяч рублей за способствование и содействие в заключении с клинической больницей договоров и беспрепятственное подписание документов, подтверждающих исполнение обязательств.



Подсудимому назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно.