Экс-сотрудника Ростехнадзора Челябинска осудили за мошенничество

В Челябинске суд признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя начальника межрегионльного отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора.

«Следствием и судом установлено, что осужденный в течение 2018 года получил 200 тысяч рублей, которые присвоил, от представителя проверяемой организации за обещание не принимать установленные законом меры по выявленным в ходе проверок нарушениям лицензионных требований. При этом, он не обладал полномочиями по принятию данного решения», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Бывшего сотрудника Ростехнадзора признали виновным по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначили штраф в 150 тысяч рублей, а также запретили занимать должности в органах власти на два года.