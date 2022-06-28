Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения

Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Челябинска Сергею Любимову ужесточили меру пресечения, заменив домашний арест заключением под стражу.

Мера пресечения экс-чиновнику, избранная 12-го июня текущего года Курчатовским районным судом Челябинска, была изменена по апелляционному представлению прокурора судом апелляционной инстанции сегодня, 28-го июня.

«Органами предварительного расследования он обвиняется в том, что в период с 2020 по 2021 года, действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 миллиона рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Не согласившись с указанным решением, прокуратура района внесла представление с требованием об отмене указанного судебного решения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора удовлетворил апелляционное представление, отменил постановление районного суда и избрал Любимову меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на один месяц 17 дней, то есть до 27-го июля 2022-го года.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, в прошлом году в данной структуре была проведена служебная проверка, материалы которой администрация Челябинска направила в правоохранительные органы.

По результатам служебной проверки в 2021-м году занимаемые должности покинули (вместе с директором «Городской среды» Александром Грезевым) Сергей Любимов, а также сотрудники учреждения В.С. Левченко, Д.А. Рябинин и Л.В. Кириллова.

Таким образом, «проштрафились» сразу пять человек, чьей «миссией» было улучшение в Челябинске городской среды, включая борьбу с незаконными киосками.

Напомним, Грезев расстался с должностью руководителя МКУ десятого ноября 2021-го года – по инициативе работодателя. Он – бывший силовик, в правоохранительных органах прослужил десять лет. «Городскую среду» возглавил в июле 2019-го года.

До Александра Грезева за городскую среду в Челябинске отвечал Сергей Шумаков, которого называли «крышевателем» ларечников. Мэр Наталья Котова предложила ему добровольно уйти в отставку.