Бывшего директора МКУ «Городская среда» выпустили из СИЗО

Экс-директора МКУ «Городская среда» Челябинска Александра Грезева, обвиняемого в получении взяток, сегодня, 27 октября, выпустили из СИЗО. Он отправился под домашний арест.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, с ходатайством об изменении меры пресечения, которое поддержала прокуратура, в суд Тракторозаводского района Челябинска вышел следователь. Суд, который посчитал, что по состоянию здоровья и возрасту (Грезев - 1970 года рождения, в ноябре ему исполнится 52) бывший руководитель «Городской среды» может находиться под домашним арестом, ходатайство удовлетворил.

«Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения множества следственных и процессуальных действий, многоэпиздной расследуемой преступной деятельностью с участием большого количества лиц», - говорится в решении суда.

Напомним, буквально вчера, 26 октября, прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство о продлении Александру Грезеву, обвиняемому в получении двух взяток в особо крупном размере, меры пресечения в виде ареста до 27 декабря. По данным следствия, экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, обвиняется в том, что, действуя в составе группы лиц с иными должностными лицами МКУ, через посредника получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей за способствование незаконному размещению индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и умышленное непринятие мер по демонтажу этих объектов.

Ранее прокуратура Челябинской области поддержала в суде ходатайство следователя о продлении ареста соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву. Под стражей 56-летний обвиняемый в девяти эпизодах получения взяток пробудет до 27 декабря.

Напомним, Александр Грезев был уволен с должности директора муниципального учреждения десятого ноября прошлого года – по инициативе работодателя. Данный пост чиновник потерял после проведения служебной проверки.

Грезев – бывший силовик. Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» Челябинска он возглавил в июле 2019-го года. До этого десять лет проработал в правоохранительных органах.