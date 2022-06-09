Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики

Бывшими работниками МКУ «Городская среда» Челябинска занимаются правоохранительные органы, куда в конце прошлого года администрация города направила материалы служебной проверки.

Как сообщили сегодня, девятого июня, в пресс-службе мэрии, в 2021-м году по результатам служебной проверки занимаемые должности покинули (вместе с директором «Городской среды» Александром Грезевым) сотрудники учреждения В.С. Левченко, С.В. Любимов, Д.А. Рябинин и Л.В. Кириллова.

Таким образом, «проштрафились» сразу пять человек, чьей «миссией» было улучшение в Челябинске городской среды (какие именно нарушения со стороны работников учреждения были выявлены в ходе проведенной служебной проверки, в администрации не уточнили).

Напомним, Грезев расстался с должностью руководителя МКУ десятого ноября 2021-го года – по инициативе работодателя. Он – бывший силовик, в правоохранительных органах прослужил десять лет. «Городскую среду» возглавил в июле 2019-го года.

До Александра Грезева за городскую среду в Челябинске отвечал Сергей Шумаков, которого называли «крышевателем» ларечников. Мэр Наталья Котова предложила ему добровольно уйти в отставку.