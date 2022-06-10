ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

Прокуратурой Верхнего Уфалея совместно с УФСБ России по Челябинской области проведена проверка исполнения требований законодательства при проведении работ по содержанию автомобильных дорог. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Установлено, что в апреле 2021 года между администрацией Верхнеуфалейского городского и юридическим лицом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, придорожных территорий Верхнего Уфалея на сумму более 400 тысяч рублей. В дальнейшем работы по указанному контракту оплачены администрацией округа в полном объеме. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Вместе с тем, проверка показала, что фактически работы в рамках муниципального контракта подрядной организацией не выполнялись, муниципальный контракт имеет признаки фиктивности.

По данному факту прокурором города материалы проверки направлены в следственный отдел по Верхнему Уфалею следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Верхнеуфалейского городского округа, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».