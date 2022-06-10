10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
10.06.2022
Путешествие из Якутска в Москву
10.06.2022
Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
10.06.2022
Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022