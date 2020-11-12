ФСБ не дала начальнику колонии из Бакала поставить на поток снабжение заключенных наркотиками

В Сатке (Челябинская область) будут судить бывшего начальника колонии Бакала Вадима Хилажева, который собирался передавать заключенным наркотики. Он и его пятеро подельников были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый Вадим Хилажев должен был получить наркотические средства для передачи двум заключенным.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, преступные намерения обвиняемого и еще пятерых человек, организовавших передачу наркотических средств, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку они были задержаны вблизи исправительного учреждения сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

У них были изъяты гашиш, марихуана и героин.

Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении пятерых соучастников уголовное преследование продолжается.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.