03.06.2021
В Челябинске организатора притона, угрожавшему полицейскому, в психбольницу
03.06.2021
Оперативнику из Челябинска, который сбывал наркотики заключенным, скостили срок
03.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска мчится в Крым на велосипеде
03.06.2021
ММК и FORTUM будут вместе снижать «углеродный след»
03.06.2021
Гендиректор «СантехУрала» выступил на открытии Петербургского международного экономического форума
03.06.2021
Магнитогорск провел Школу молодого парламентария
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Первый замминистра строительства Белавкин подозревается в получении взятки более миллиона
03.06.2021
В Челябинска задержан первый замминистра строительства Иван Белавкин
19.02.2016
Еще в одном селе Челябинской области газ празднует новоселье
21.09.2011
В Челябинской области прошел первый конкурс по отбору перевозчика на межрайонный маршрут
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021