ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина

Сегодня, третьего июня, силовики нагрянули в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. УФСБ региона обнародовало видео задержания первого замминистра ведомства Ивана Белавкина, подозреваемого в получении одного миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020 – начала 2021 годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах организации.

В СК возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании Белавкину меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомним, в настоящий момент под следствием находится еще один заместитель министра строительства и инфраструктуры области – Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года). Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Антонова в 2016-2017 годах получила взятки в сумме 2,2 миллиона и 1,5 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за совершение входящих в служебные полномочия действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Аналогичное обвинение также предъявлено экс-директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову и директору фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Почти год замминистра находилась в СИЗО, в апреле 2021 года была изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

Видео: УФСБ по Челябинской области