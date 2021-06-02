02.06.2021
Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
02.06.2021
В Челябинске в честь Екатерины Максимовой покажут «Бахчисарайский фонтан»
02.06.2021
«Один день с Пушкиным» в Челябинске
02.06.2021
Челябинец, зарезавший молодую подругу, пойдет под суд
02.06.2021
Мандариновое дерево привело челябинца на скамью подсудимых
02.06.2021
Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»
Дмитрий Федечкин покинул пост вице-губернатора Сахалинской области
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021