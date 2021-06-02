Дмитрий Федечкин покинул пост вице-губернатора Сахалинской области

Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин, курировавший информационную политику в регионе, покинул занимаемый пост. В этой должности он проработал шесть месяцев и подал в отставку со второго июня 2021 года.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Дмитрий Федечкин, он покинул госслужбу по собственному желанию.

Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области и экс-руководитель управления информационной политики «Русской медной компании» Дмитрий Федечкин переехал на Сахалин чуть более года назад – в марте 2020 года. Он возглавил правительственный медиахолдинг «Губернские ведомости».

В его подчинении были медиаактивы, принадлежащие правительству Сахалинской области. Это газета «Губернские ведомости», «Телекомпания «ОТВ» и региональное информационное агентство «Сахалин – Курилы».

С первого января 2021 года Федечкин назначен вице-губернатором Сахалинской области. После его ухода обязанности директора «Губернские ведомости» исполнял Владимир Чудаев, приехавший на Сахалин из Челябинска вместе с Дмитрием Федечкиным, в настоящий момент и.о руководителя - Алена Полозова из Екатеринбурга А в мае 2020 года прошли выемки документов в холдинге.

Дмитрий Федечкин рассказал, что ему не предъявлено никаких обвинений. «Я считаю себя не виновным, но в случае необходимости буду защищать свое честное имя», - отметил Федечкин.

По его словам, ему не стыдно за ту работу, которую он успел сделать на посту руководителя холдинга и вице-губернатора Сахалинской области. «Вместе с тем не хочу, чтобы ситуация вокруг меня повлияла на благополучие региона», - объяснил свое решение об увольнении Федечкин.