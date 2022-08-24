ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ задержали должностных лиц по подозрению в хищении бюджетных средств спортивной школы.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей.

Следственно-оперативные мероприятия проходили одновременно в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, по подозрению в совершении противоправного деяния задержаны четыре человека.

В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершение мошенничества организованной группой лиц либо в особо крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.