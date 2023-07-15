Хищение банковских карт после совместного распития в Озерске

В Озерске (челябинская область) у 61-летнего мужчины похитили все банковскме карты после излишне выпитого алкоголя. Полицейские Озерска оперативно установили и задержали подозреваемого в хищении.

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение от 61-летнего местного жителя о хищении у него банковских карт. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, уточнили в главке.

Мужчина пояснил, что в день происшествия находился в компании незнакомых ему людей. Из-за излишнего употребления алкоголя он остался на скамейке, а пропажу карт из кошелька обнаружил только когда проснулся.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Оказалось, что это местный житель 1976 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом и уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый признал свою вину, выразил раскаяние и обязался в ближайшее время возместить весь ущерб, который был нанесен потерпевшему.