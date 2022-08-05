Хотел, чтобы родители забрали: в Усть-Катаве подросток из детского дома хотел покончить жизнь самоубийством

Спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области смогли удержать подростка от рокового шага. Он воспитывается в детском доме при живых родителях. Он очень хотел, чтобы они его оттуда забрали. Мальчишка от отчаяния решил сброситься с крыши многоэтажки.

Четвертого августа в Усть-Катаве жильцы и прохожие возле одного из домов по улице Социалистической заметили на крыше пятиэтажного дома подростка, который явно давал понять, что готов пойти на отчаянный шаг. К месту ЧП были сразу вызваны спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, прокуратуры.

«Воспитанник местного детдома смог попасть на крышу через чердачное помещение, оставшееся открытым после недавних ремонтных работ. Попытки остановить 15-летнего парня делали все, но вернуть вниз удалось спасателям», – сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Именно они поднялись на крышу, поговорили с расстроенным юношей, расспросили о проблемах, объяснили, что не разрешимых вопросов не бывает и уговорили не совершать сгоряча непоправимых шагов.

Удалось узнать, что подросток воспитывался в детском доме при живых родителях. Он очень хотел, чтобы они его оттуда забрали, но они не шли на этот шаг (информация от источника). А еще парень очень сильно хотел сотовый телефон.

Что на самом деле заставило подростка пойти на такой шаг и куда смотрело руководство детского дома? Ответы на эти вопросы еще предстоит узнать.