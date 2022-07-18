Облсуд оставил бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска под стражей

Челябинский областной суд сегодня, 18-го июля, оставил под стражей бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска Александра Грезева, уволенного после служебной проверки в ноябре прошлого года.

Отметим, экс-руководитель муниципального учреждения обвиняется органами предварительного следствия в совершении двух преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката Грезева, облсуд оставил без изменения постановление Курчатовского районного суда Челябинска от 12-го июня текущего года, отправившего бывшего чиновника за решетку до 27-го июля 2022-го года.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и в удовлетворении ходатайства руководителя следственного органа - об избрании Грезеву меры пресечения в виде заключения под стражу – отказать», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, в СИЗО находится и бывший зам Грезева Сергей Любимов, которому облсуд ужесточил меру пресечения 28-го июня, заменив домашний арест заключением под стражу.

Любимов обвиняется органами предварительного расследования в том, что в период с 2020 по 2021 года, действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 миллиона рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска.

Напомним, в прошлом году в МКУ «Городская среда» была проведена служебная проверка, материалы которой администрация Челябинска направила в правоохранительные органы.

По результатам служебной проверки в 2021-м году занимаемые должности покинули (вместе с директором «Городской среды» Александром Грезевым) Сергей Любимов, а также сотрудники учреждения В.С. Левченко, Д.А. Рябинин и Л.В. Кириллова.

Грезев расстался с должностью руководителя МКУ десятого ноября 2021-го года – по инициативе работодателя. Он – бывший силовик, в правоохранительных органах прослужил десять лет. «Городскую среду» возглавил в июле 2019-го года.