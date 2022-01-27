27.01.2022
Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
27.01.2022
Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
27.01.2022
В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
27.01.2022
В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой
27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
27.01.2022
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
26.01.2022
Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
17.01.2022
Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина
27.12.2021
Мигранта задержали в Челябинске с крупной партией героина
13.12.2021
Активиста «Гражданского патруля» из Златоуста задержали с наркотиками
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022