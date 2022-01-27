Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию

Красноармейским районным судом (Челябинская область) осуждены трое иностранных граждан, проживавших в областном центре, за совершение преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Они приговорены к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждый.

Виновные были задержаны сотрудниками УФСБ в Челябинской области в апреле 2021 года при перевозке в машине около 400 граммов героина с целью последующего сбыта. Более 500 граммов сотрудники УФСБ изъяли из закладок, размещенных иностранцами на территории региона также для дальнейшего сбыта наркотических средств.