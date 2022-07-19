Копейчанин напал с ножом на детей

В Копейске (Челябинская область) сотрудники охранного предприятия «Витязь задержали мужчину, который попытался совершить кражу в одном из алкомаркетов, а затем с ножом напал на детей.

На пульт «Витязя» поступил сигнал «Тревога» с одного из магазинов, расположенном по улице Бажова. На объект выехала группа быстрого реагирования.



«Со слов очевидцев и сотрудников магазина, посетитель попытался вынести алкоголь. Совершить кражу ему не удалось. Недовольный воришка покинул магазин. Его внимание привлекли дети.

Чем детишки не угодили хулигану - неизвестно.

Воришка достал нож и начал угрожать детям, шугал, бегал за ними. Местные жители попытались заступиться, но тут он уже накинулся и на них», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.





На место происшествия прибыли сотрудники ОП «Витязь, задержали мужчину и передали в районное отделение.

Пострадавших нет.

Как выяснилось, мужчина ранее судим.