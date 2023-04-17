17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
17.04.2023
Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак
17.04.2023
Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
05.04.2023
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
05.04.2023
На территории НПО «Зюраткуль» тепловоз сошел с рельсов
04.04.2023
Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023