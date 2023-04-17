«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД

В понедельник, 17 апреля, скоростной электропоезд «Ласточка» смертельно травмировал школьницу на станции Джабык (Карталинский район, Челябинская область), сообщает ЮУЖД в своем telegram-канале.

«17 апреля в семь часов 45 минут местного времени на станции Джабык машинист поезда увидел человека на путях, подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось», - говорится в сообщении.

Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. ЮУЖД приносит свои соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, что железная дорога делит поселок пополам, дети дважды в день ее переходят по пути в школу и обратно домой.

В ЮУЖД отмечают, на станции Джабык для граждан оборудован пешеходный переход. Всех пассажиров оповещают о приближении грузовых и пассажирских поездов.

На место происшествия выехал Карталинский транспортный прокурор, а также следственно-оперативная группа, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала проверки, в ходе которых будет дана оценка соответствия транспортной инфраструктуры требованиям федерального законодательства, профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних.

«Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», - напоминают в пресс-службе ЮУЖД.