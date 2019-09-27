Лосёнка  в Сатке в коммерческих целях никто не использовал
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:34
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Сатки (Челябинская область) провела проверку из-за многочисленных обращений местных жителей о жестоком обращении с трехмесячным лосенком. Они сообщили, что его используют в коммерческих целях в развлекательном комплексе «Сонькина лагуна» общества с ограниченной ответственностью «Зюраткуль». 

Прокурорской проверкой было установлено, что в июле 2019 года в общество с ограниченной ответственностью «Зюраткуль» фермеры из республики Башкортостан привезли маленького лосенка, рассказав, что он вышел из леса и прибился к стаду их лошадей. Лошади лосенка не приняли, фермеры испугались, что он погибнет.

«В коммерческих и иных развлекательных целях лосенка никто не использовал, никаких развлечений с его участием не проводилось. К середине августа 2019 года лосенок окреп, научился питаться самостоятельно, после чего был передан на постоянное содержание в «Мараловое хозяйство», расположенное на озере Зюраткуль, имеющее необходимые условия для содержания диких животных», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На момент проверки лосенок продолжает жить на территории хозяйства, условия его содержания соответствуют потребностям животного. Таким образом, проверкой факты жестокого обращения с лосенком не установлены.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Среда обитания
02.08.19 10:27
На Зюраткуле в объектив фотокамеры попал редкий дрозд - альбинос
Среда обитания
25.04.19 09:55
Впервые на Зюраткуле в фотоловушку попалась рысь
Среда обитания
01.02.19 17:11
Удачный кадр
В Челябинской области на Зюраткуле в объектив фотоловушки попалось семейство редких выдр
Среда обитания
12.11.18 13:01
Зимнее чудо
На Южном Урале в национальном парке «Зюраткуль» ледяной фонтан вырос на два метра
Вчера, 14:24
Под окнами школы в Челябинске найден труп мужчины
Вчера, 13:48
Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
Вчера, 13:37
Суд отправил в СИЗО «дядю Сережу», обвиняемого в педофилии
Вчера, 13:24
На Театральной площади в Челябинске появится лифт для инвалидов и мам с колясками
Вчера, 13:18
В Снежинске ребенок упал с качелей и получил травмы
Вчера, 11:36
По факту отсутствия воды в Верхнем Уфалее прокуратура возбудила дело
Вчера, 10:05
Артиллерийский снаряд, найденный в поселке Шагол, мог рвануть в любое время
25.09.19 21:37
Въезд в военный поселок Шагол Челябинска закрыт из-за предмета, похожего на снаряд
25.09.19 12:59
Мошенник в Магнитогорске пугает сирот связями в полиции
25.09.19 12:51
В Челябинске вынесен приговор военному, который похищал имущество из авиационной части
Общество
Вчера, 17:28
В Челябинске появился двор с безопасным покрытием и экопарковкой
Экономика
Сегодня, 11:01
Машиностроители Магнитогорска отметят профессиональный праздник
Новости
Сегодня, 10:56
Происшествия
Бандиты из Курганской области у челябинского таксиста иномарку
Сегодня, 10:48
Общество
Челябинский областной ожоговый центр получил оборудование на 57 миллионов
Сегодня, 10:16
Происшествия
В Магнитогорске три человека погибли из-за неисправного газового котла
Вчера, 17:33
Общество
В квартиры Верхнего Уфалея начали подавать воду
Вчера, 17:18
Происшествия
В Челябинске задержан «закладчик» с крупной партией амфетамина
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:56
Происшествия
Бандиты из Курганской области у челябинского таксиста иномарку
Сегодня, 10:16
Происшествия
В Магнитогорске три человека погибли из-за неисправного газового котла
Вчера, 17:18
Происшествия
В Челябинске задержан «закладчик» с крупной партией амфетамина
Вчера, 16:30
Происшествия
Житель Еткуля «подсадил» детей на наркотики 
Вчера, 14:24
Происшествия
Под окнами школы в Челябинске найден труп мужчины
Теги
Зюраткуль
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика