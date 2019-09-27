Лосёнка  в Сатке в коммерческих целях никто не использовал

Прокуратура Сатки (Челябинская область) провела проверку из-за многочисленных обращений местных жителей о жестоком обращении с трехмесячным лосенком. Они сообщили, что его используют в коммерческих целях в развлекательном комплексе «Сонькина лагуна» общества с ограниченной ответственностью «Зюраткуль».

Прокурорской проверкой было установлено, что в июле 2019 года в общество с ограниченной ответственностью «Зюраткуль» фермеры из республики Башкортостан привезли маленького лосенка, рассказав, что он вышел из леса и прибился к стаду их лошадей. Лошади лосенка не приняли, фермеры испугались, что он погибнет.

«В коммерческих и иных развлекательных целях лосенка никто не использовал, никаких развлечений с его участием не проводилось. К середине августа 2019 года лосенок окреп, научился питаться самостоятельно, после чего был передан на постоянное содержание в «Мараловое хозяйство», расположенное на озере Зюраткуль, имеющее необходимые условия для содержания диких животных», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На момент проверки лосенок продолжает жить на территории хозяйства, условия его содержания соответствуют потребностям животного. Таким образом, проверкой факты жестокого обращения с лосенком не установлены.