Заслушаешься! «Зюраткуль» порадовал своих подписчиков пением волков

Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) подарил своим друзьям-подписчикам в социальных сетях возможность послушать волчий язык.

Завораживающий, почти магический вой этих прекрасных хищников в нацпарке назвали «Песнью волков» - лучше и не скажешь.

А безопасно и с удовольствием послушать «пение» обитателей «Зюраткуля» стало возможным благодаря видеоловушке, «поймавшей» звучание стаи и одного из ее роскошных представителей.

Чтобы слушающие волчий вой двуногие еще лучше прониклись пением хищников, национальный парк опубликовал на своей странице в ВК и отрывок из стихотворения Алексея Веселова «Язык волков»:

В этом языке всё по-другому -

Звуков мало, и на каждый звук

Несколько понятий, незнакомых

Тем, кто не из стаи и не друг.

В каждом вое - до пяти значений,

И чужому волку не понять -

Что они своим сказать хотели?

Кто родился в стае - будет знать.