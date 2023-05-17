17.05.2023
Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
17.05.2023
Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова
17.05.2023
Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
30.04.2023
По факту гибели рабочего в Челябинске возбуждено уголовное дело
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023