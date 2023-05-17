Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка

Следственные органы СКР по Челябинской области завершили расследование и передали в суд уголовное дело о получении травм полуторогодовалым малышом в Магнитогорске при падении льда с балкона многоквартирного жилого дома.

Напомним, травму головы маленький ребенок получил днем 27 февраля этого года, находясь на руках у мамы. После случившегося было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Фигурантом уголовного дела стал собственник квартиры на четвертом этаже, самовольно переоборудовавший балкон, установивший на нем козырек и своевременно не почистивший конструкцию от снега и льда.

«В результате преступной неосторожности обвиняемого 27 февраля с козырька произошел сход наледи», - отмечают в региональном следственном управлении СК России.