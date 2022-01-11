Магнитогорец избил медиков

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель избил медиков, которые приехали к нему на помощь. Он был передан в руки сотрудников психиатрической бригады.

Об инциденте сообщила пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста».

«Сигнал тревожной кнопки пришел из аптеки «Фармленд», где экипаж ГБР «Право роста» встретили сотрудники скорой помощи. Как оказалось, мужчина пришел в аптеку, где ему стало плохо. Сотрудники аптеки вызвали скорую, а во время оказания помощи пациент стал проявлять агрессию, дрался с медработниками. Мужчину задержали и передали полиции. А сотрудники полиции, в свою очередь, вызвали на подмогу психиатрическую бригаду», - сообщили в охранном предприятии.

«Данное сообщение зарегистрировано. Находится у участкового уполномоченного отдела полиции Правобережный УМВД России по Магнитогорску», - прокомментировали в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.