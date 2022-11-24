Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО

В Магнитогорске (Челябинская область) арестован местный житель, обвиняемый в убийстве жены и покушении на убийство своего маленького ребенка. Новый год мужчина встретит в СИЗО.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 17 ноября житель Магнитогорска убил супругу и пытался зарезать собственного сына. После этого он хотел покончить с собой, но ему это не удалось: на место трагедии успел приехать участковый, который обезвредил мужчину и спас жизнь трехлетнего малыша, истекавшего кровью в коляске.

«Суд, удовлетворяя ходатайство следователя, указал, что, находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по делу путем оказания давления на потерпевшего и свидетелей, либо, опасаясь сурового наказания, может скрыться от следствия и суда», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. До 21 января 2023 года он останется в СИЗО.