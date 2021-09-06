Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок

Сегодня, шестого сентября, Челябинский областной суд огласил приговор Анатолию Шанаурову из Миасса. Он признан виновным и убийстве шестерых человек и незаконном хранении оружия. Остаток жизни 31-летний мужчина проведет за решеткой.

Суд установил, что подсудимый разработал план нападения и убийства лиц, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками из-за неприязни к ним. Для осуществления своих намерений он в июле 2020 года в Миассе вечером выходил на улицу, взяв с собой молоток и алкоголь, знакомился с мужчинами и предлагал им выпить в уединённом месте.

«После наступления опьянения у потерпевших преступник наносил им молотком множество ударов по голове, а тело скрывал в кустах. Кроме того, в ходе обыска в доме у подсудимого был обнаружен пистолет, относящийся к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодного для производства выстрелов», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По поводу хранения пистолета подсудимый сказал, что в 2003 году по его просьбе отец изготовил оружие, из которого подсудимый стрелял по бутылкам, но потом убрал его и забыл.

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.