Мигранта задержали в Челябинске с крупной партией героина

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержали уроженца ближнего зарубежья, проживавшего в Екатеринбурге. У него было обнаружено и изъято 11 свертков с героином.

Установлено, что задержанный хранил его с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории города Челябинска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.