05.07.2022
Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях
05.07.2022
В Челябинске спасателей проверяют на прочность
05.07.2022
Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ
05.07.2022
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на «свадебную» фотовыставку
05.07.2022
Минсоц: опека организует работу по жизнеустройству младенца, найденного на теплотрассе
05.07.2022
Полиция Челябинска пока не смогла найти родителей младенца, найденного на теплотрассе
Минсоц: опека организует работу по жизнеустройству младенца, найденного на теплотрассе
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022