Минсоц: опека организует работу по жизнеустройству младенца, найденного на теплотрассе

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проводимых уполномоченными службами, органами опеки будет организована работа по жизнеустройству ребенка, которого нашли на теплотрассе в Челябинске.

Как сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области, в настоящее время ребенок продолжает находится в больнице под наблюдением врачей. Правоохранительными органами проводится работа по установлению личности родителей и обстоятельств, при которых младенец был оставлен в опасном положении.

Напомним, третьего июля в Ленинском районе Челябинска на теплотрассе обнаружен младенец. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). По предварительным данным, младенца на теплотрассе оставил пока не установленный мужчина.

Полиция Челябинска продолжает поиск родителей младенца.