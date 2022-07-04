По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения младенца в Ленинском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ - «Оставление в опасности».

Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские продолжают поиски родителей ребенка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске на теплотрассе нашли младенца. На вид ему около месяца. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, проводятся необходимые обследования.

Министерство социальных отношений Челябинской области также держит на контроле эту ситуацию.

В СКР по Челябинской области данную информацию пообещали прокомментировать чуть позже.