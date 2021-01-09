Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное
Фельдшер, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Челябинске, находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве региона.
По данным ГУ МЧС, авария произошла восьмого января в 15 часов пять минут на улице Блюхера у дома №126 в Челябинске.
Как отметили в минздраве, скорая везла двух пациентов из Сатки в одну из больниц Челябинска. Автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками. Но, несмотря на это, водитель Niva Chevrolet при развороте не пропустил скорую. Произошло столкновение.
На место происшествия оперативно приехала другая скорая помощь из Челябинска. В результате ДТП водитель и пациенты не пострадали. А фельдшер получила травму.
«Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние фельдшера стабильное», - сообщили в минздраве.
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области