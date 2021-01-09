По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым

Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное

Самые яркие проекты управления архитектуры Челябинска в 2020 году

Главврач Сосновской ЦРБ рассказал о сноубординге и гормоне счастья

Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул

В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы

Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели

Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное

Фельдшер, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Челябинске, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве региона.

По данным ГУ МЧС, авария произошла восьмого января в 15 часов пять минут на улице Блюхера у дома №126 в Челябинске.

Как отметили в минздраве, скорая везла двух пациентов из Сатки в одну из больниц Челябинска. Автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками. Но, несмотря на это, водитель Niva Chevrolet при развороте не пропустил скорую. Произошло столкновение.

На место происшествия оперативно приехала другая скорая помощь из Челябинска. В результате ДТП водитель и пациенты не пострадали. А фельдшер получила травму.

«Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние фельдшера стабильное», - сообщили в минздраве.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области