В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой

В Челябинске скорая попала в ДТП. Три человека пострадали.

Авария произошла ночью 16 февраля (в 3.30) на улице Воровского, напротив дома №41.

«Водитель автомобиля скорой помощи «Форд Транзит» (мужчина 1955 года рождения) совершил столкновение с «Митсубиси Лансер», после чего скорая наехала на стоящий ГАЗ. В результате ДТП травмы получили пассажир скорой 1997 года рождения (его госпитализировали) и две девушки 1991 и 1994 годов рождения», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Городская госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители могут быть привлечены к административной ответственности.

Также ГИБДД Челябинска призывает всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дороге, уступать дорогу автомобилям скорой помощи, ведь от своевременного прибытия медиков к нуждающимся в помощи зависит сохранение их жизни и здоровья.