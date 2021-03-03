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В ДТП со скорой под Магнитогорском один пациент погиб и четверо человек пострадали

В Челябинской области в результате аварии с машиной скорой помощи погиб один перевозимый в автомобиле пациент. Еще три пациента и водитель получили различные травмы. Южноуральцев везли из Брединского района для госпитализации в Магнитогорск.

ДТП с участием скорой произошло третьего марта 2021 года около 10 часов 30 минут под Магнитогорском (на территории Кизильского района, 53 километр автодороги Кизильское-Бреды- граница Казахстан).

По данным ГИБДД, отцепившийся от Митсубиси прицеп по касательной столкнулся с ехавшей по встречной полосе скорой.

После этого двигающийся позади попутный автомобиль УАЗ Патриот, избегая столкновения с прицепом, съехал в правый кювет.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, в автомобиле скорой помощи вместе с водителем и фельдшером находились четыре пациента.

«Одна пациентка погибла на месте. Удар прицепа пришёлся на ту часть автомобиля, где находилась женщина, - пояснили в пресс-службе. - Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал».

В ГИБДД уточнили, на месте происшествия скончалась 56-летняя женщина, ехавшая в скорой.

Телесные повреждения получили также водитель и две женщины (1947 и 1952 годов рождения). Кроме того, травмированы два пассажира УАЗа - мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения.

«Всем пострадавшим оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», - добавили в пресс-службе минздрава.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: ГИББД Челябинской области