Минздрав рассказал о состоянии пассажиров скорой, попавшей в ДТП в Челябинске

Два пассажира скорой медицинской помощи, попавшей в ДТП в Челябинске, серьезно не пострадали. Водитель и фельдшер от госпитализации отказались.

Во вторник, 13 июля, бригада скорой медицинской помощи везла в ковидную базу двух пациентов, которые перед этим прошли КТ-исследования и по его результатам были направлены на госпитализацию.

На пересечении улиц Коммуны и Энгельса карета скорой помощи столкнулись с Volkswagen Polo. В результате удара медицинский автомобиль перевернулся.

«В результате столкновения у пациентов серьёзных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы», - рассказали в пресс-службе минздрава. Пациенты доставлены в городскую больницу №8 Челябинска.

Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля «Volkswagen» отказались даже и от медосмотра.