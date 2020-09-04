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Младенец пострадал в аварии в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 12:56
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В Челябинске в результате столкновения двух автомобилей пострадал новорожденный мальчик. С серьезными травмами он госпитализирован в больницу.

Авария произошла третьего сентября 2020 года напротив дома № 2 по улице Бажова.

«По предварительной информации на регулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ-21113 при повороте налево совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Ниссан Тиида. В результате происшествия травмы получили два пассажира автомобиля ВАЗ-21113 – 36-летня женщина и мальчик 2020 года рождения. С места происшествия их госпитализировали в медицинские учреждения», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

В момент ДТП ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Фото: ГИБДД по городу Челябинску

 

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