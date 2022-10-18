На Аргазинском водохранилище спасли рыбака

Сегодня, 18 октября, ночью сотрудники кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области провели успешную операцию по спасению человека на Аргазинском водохранилище.

Помощь потребовалась мужчине, который накануне днем вместе с другом отправился рыбачить.

Под вечер погода резко ухудшилась, поднялся сильный ветер, дождь и волна, которые растащили резиновые надувные лодки в разные стороны за пределы видимости. Один из друзей смог причалить к берегу, где несколько часов пытался дозвониться второму.

«Спустя три часа пропавший рыбак на минуту смог «реанимировать» намокший телефон и, дозвонившись, сообщить: «Жив, лодка пробита, спущена, нахожусь на каменной отмели», - рассказали подробности в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели продемонстрировали прекрасное знание местности, действуя в сложных погодных условиях и полной темноте. Они обследовали все участки суши и обнаружили пострадавшего вблизи острова Кит, на небольшой каменистой отмели, в километре от берега.

К тому моменту рыбак был в полностью промокшей одежде, кутался в спущенную лодку и готовился к холодной ночевке.

Спасатели и благополучно эвакуировали пострадавшего и его рыбацкое имущество к берегу.