На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина

На базе отдыха в Увельском районе (Челябинская область) утонул мужчина 1953 года рождения, отдыхавший на пляже.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, трагедия произошла на реке Увелька. Отдыхающий доплыл до противоположного берега, отдохнул и поплыл обратно, но в тридцати метрах от берега неожиданно исчез из вида.

Тело погибшего спасатели Троицкого отряда и пожарной охраны обнаружили на двухметровой глубине, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, вчера, шестого июля, в реке Сим было обнаружено тело девятилетнего мальчика, проводится проверка.