На Кировке полицейские Челябинска «накрыли» подпольное казино

Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Калининского района Челябинска обнаружили Интернет-кафе, расположенное в подвальном помещении жилого дома по улице Кирова.

Полицейскими установлено, что в данном заведении ранее судимый местный житель организовал и осуществлял незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием компьютерного оборудования и сети Интернет. Сотрудниками полиции мужчина задержан, изъято 19 системных блоков, а также различная оргтехника. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

О фактах работы в жилых домах под видом Интернет-кафе подпольных залов игровых автоматов полицейские просят сообщить в полицию по телефону службы «02», либо в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции.

Заявления принимаются круглосуточно.

Напомним, с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений в городах резко выросло.