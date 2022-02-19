19.02.2022
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
19.02.2022
В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд
19.02.2022
Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом
19.02.2022
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев
19.02.2022
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
19.02.2022
Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
21.12.2020
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино на Кировке
19.08.2020
На Кировке полицейские Челябинска «накрыли» подпольное казино
26.02.2020
Сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино в Челябинске
12.02.2020
Челябинские полицейские ликвидировали сеть подпольных казино
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022