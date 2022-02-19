Полицейские Миасса накрыли подпольное казино

В Миассе (Челябинская область) полицейские пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр. Игорная зона была расположена в нежилом помещении. Преступление было выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Полицейские установили, что незаконную игорную деятельность осуществляла местная жительница.

«Стражами порядка изъято 15 системных блоков и мониторов, мобильный телефон и денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, вырученные с организации игр», - сообщили в региональном полицейском главке.



По материалам полиции следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, с первого июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений в городах страны резко выросло.