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Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино на Кировке

В Челябинске на Кировке в баре Bla Bla Bar работало нелегальное казино. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

В воскресенье, 20 декабря, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области нагрянули в бар Bla Bla Bar, расположенный по улице Кирова, 104. В нем они обнаружили подпольное казино.

«Были проведены оперативные мероприятия. Полицейским изъяты рулетки, фишки и игральные карты. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщил начальник отделения по взаимодействию со СМИ пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

При этом, на социальной страничке бара отмечается, что в условиях коронавируса заведение просто разработала новый формат празднования Нового года. Это фан-казино с настоящими игровыми столами и профессиональными крупье.

Такой креатив сотрудники полиции не оценили. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

Напомним, с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений в городах резко выросло.