На Северо-Западе Челябинска опрокинулась иномарка

На Северо-Западе Челябинска сегодня, 23 апреля, автомобиль Fiat опрокинулся на крышу. Автомобилисты, которые стали очевидцами ДТП, сняли последствия аварии на видео.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, авария случилась сегодня в 11.50 в районе дома №102 на улице Братьев Кашириных.

«Водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и совершил опрокидывание», - прокомментировали в городской Госавтоинспекции.

За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек. В результате аварии никто не пострадал.

Скрин с видео: instagram.com/chelyab_news.