19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
19.09.2023
На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»
19.09.2023
К челябинцам вернулся седьмой троллейбус, 12-й изменил маршрут
19.09.2023
Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок
19.09.2023
Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко
На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023