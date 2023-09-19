На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»

На трассе Челябинск – Троицк в Коркинском районе (Челябинская область) сегодня рано утром, 19 сентября, насмерть разбился водитель иномарки «Ниссан Альмера».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в половину шестого утра на 30-м километре трассы.

По предварительным данным, водитель 1987 года рождения не справился с управлением и влетел в бордюрное ограждение.

От полученных травм молодой мужчина погиб на месте происшествия.