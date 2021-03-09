На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 35-летняя женщина не справилась с управлением и улетела в кювет. От полученных травм она скончалась на месте.
Авария со смертельным исходом произошла на автодороге Верхний «Уфалей – граница Свердловской области».
«36-летняя женщина, управляя автомобилем Лада Гранта, по предварительным данным, на изгибе дороги справа не обеспечила постоянного контроля за движением автомобиля, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд с проезжей части в левый кювет с последующим наездом на дерево и последующим опрокидыванием автомобиля», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.