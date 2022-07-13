На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм

В Челябинске сегодня ночью, 13-го июля, случился серьезный пожар в административно-бытовом корпусе администрации Успенского кладбища. Если бы не пожарные, огонь уничтожил бы почти сто икон и перекинулся на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы.

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Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, первые подразделения седьмой пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия за рекордно короткое время после поступления сигнала о ЧП на пульт диспетчера. К этому времени здание горело открытым пламенем, который мог перекинуться на храм, - угроза перехода огня была более чем реальной.

На пожаре никто не пострадал, иконы были спасены. Ликвидация возгорания завершилась в короткие сроки. И все благодаря грамотным действиям пожарных, создавших на месте происшествия два боевых участка и сформировавших пять звеньев газодымозащитной службы.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются с участием специалистов испытательной пожарной лаборатории. Пока в МЧС не озвучивают даже предварительные причины возгорания.