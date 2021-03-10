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Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Каслинскому району Романа Войщева. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, полицейский выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых затем подчиненные сотрудники ему возвращали. За указанный период подозреваемому передали более 100 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого марта руководство отдела МВД по Каслинскому району (Челябинская область) было отстранено от работы. Вместе с Романом Войщевым в коррупции подозревают и его заместителя Андрея Коренькова.

«Противоправные действия пресечены оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренную законодательством ответственность», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Коренькова, пока неизвестно.