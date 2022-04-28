Начальник управления ЖКХ Златоуста уволился

Начальник управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Андрей Самохвалов написал заявление об увольнении. Этому предшествовали обыски в администрации и арест его заместителя Владимира Горбунова.

Как сообщил собственный источник в Златоусте, в пятницу у Андрея Самохвалова последний рабочий день. Он заступил на пост руководителя управления ЖКХ Златоуста в феврале 2021 года. И уже через год начались скандалы.

Четвертого марта 2022 года в администрацию Златоуста пришел ОМОН. Правоохранительные органы работали в управлении ЖКХ. Затем силовики пришли домой к заместителю начальника управления ЖКХ Златоуста Владимиру Горбунову. Позже Владимир Горбунов и заместитель руководителя муниципального учреждения «Благоустройство» Антон Нагаев были заключены на два месяца под стражу. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки».

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.