Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу

В Магнитогорске (Челябинская область) местному жителю предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Он избил его и угрожал убийством.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», полицейские патрулировали улицы города. Затем увидели, что из лесопосадок вышел мужчина, который, увидев патрульный автомобиль, занервничал. Стражами порядка было принято решение остановить его и проверить документы.

«При задержании он нанес удар сотруднику полиции, и угрожал ему убийством, направляя в сторону полицейского нож», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.