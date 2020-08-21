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Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу

Происшествия
Сегодня, 14:54
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) местному жителю предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Он избил его и угрожал убийством.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», полицейские патрулировали улицы города. Затем увидели, что из лесопосадок вышел мужчина, который, увидев патрульный автомобиль, занервничал. Стражами порядка было принято решение остановить его и проверить документы.

«При задержании он нанес удар сотруднику полиции, и угрожал ему убийством, направляя в сторону полицейского нож», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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